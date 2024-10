Reimlinger E-Jugend begeistert bei Mini-EM in Österreich am Bodensee

Einen ganz besonderen Saisonabschluss hat die Reimlinger E-Jugend erlebt. Die Mädels und Jungs reisten übers Wochenende nach Hard in Österreich an den schönen Bodensee, um an der Mini-EM teilzunehmen. Während sich die mitgereisten Eltern und Geschwister in einem Hotel in der Nähe einquartierten, bezogen die Kids zusammen mit ihren Trainern Bernd Geiger und Thomas Rösch ein Klassenzimmer in einer Schule.

Ein Highlight mit bester Stimmung und Gänsehautatmosphäre war bereits die große Eröffnungsfeier am Freitagabend mit den circa 160 Teams der Altersklassen U8 bis U15 - insgesamt etwa 3200 Teilnehmer.

Am Samstag startete dann das bestens organisierte Turnier. Jede Mannschaft vertrat eine Nation, die bei der EM 2024 teilgenommen hat. Der FSV Reimlingen spielte unter der dänischen Flagge. Müde, aber mit vielen tollen Eindrücken und gemeinsamen Erlebnissen trat man nach zwei anstrengenden Turniertagen wieder die Heimreise an.

