Ries

vor 48 Min.

Bezirksliga Schwaben Nord: Die Rieser Vereine stehen ganz hinten

Plus In der Bezirksliga sieht es nicht gut aus für die Fußballer des FC Maihingen und des TSV Nördlingen II. An der Tabellenspitze steht ganz unerwartet der FC Günzburg.

Von Klaus Jais

Die einzigen beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten, der FC Maihingen und der TSV Nördlingen II, zieren des Tabellenende dieser Liga. Während der TSV II im siebten Jahr seiner Zugehörigkeit zu dieser Liga mit erst einem Sieg fast hoffnungslos mit fünf Punkten notiert ist, hat der FC Maihingen sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Bezirksliga Nord ist mit fünf Spielen in Verzug, wobei der SC Bubesheim allein mit zwei Nachholspielen betroffen ist. Auch der FC Maihingen hat ein Nachholspiel zu bestreiten, nämlich am 11. März in Bubesheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

