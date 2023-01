Ries

Das Darts-Interesse im Ries steigt von Jahr zu Jahr

Plus Gabriel Clemens' Erfolge bei der Darts-WM lassen die Begeisterung am Kneipensport wachsen. Wie die Szene im Ries aufgestellt ist und welche Hoffnungen die WM weckt.

Von Maximilian Bosch

Die PDC Darts Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London gehört mittlerweile für viele zu Weihnachten und zum Jahreswechsel dazu. Die Partystimmung im "Ally Pally" ist ansteckend, die Liveübertragungen im Fernsehen haben den einstigen Kneipensport Darts in deutsche Wohnzimmer gebracht – und auch in die Sportvereine. Im Ries hat sich in den vergangenen Jahren eine Szene entwickelt, Turniere wurden ausgetragen und Mannschaften haben sich formiert – Zeit für eine Bestandsaufnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

