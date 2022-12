Kreisklasse Nord 1: Enges Rennen um die Spitzenplätze zur Winterpause

Plus Nur vier Punkte trennen Tabellenführer und den Fünften. Im Keller ist Wolferstadt 1/Wemding 2 abgeschlagen, doch sonst ist in der Kreisklasse Nord noch viel möglich.

In der Kreisklasse Nord 1 liegen zwischen dem Tabellenführer FSV Flotzheim und dem Tabellenfünften TSV Monheim gerade mal vier Punkte. Allerdings hat der Tabellenführer zwei Spiele Rückstand. Am Tabellenende ist die SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 mit erst sieben Punkten etwas abgeschlagen. Den Relegationsplatz hat Aufsteiger SpVgg Minderoffingen inne (zwölf Punkte). Der Abstand zum SV Schwörsheim-Munningen (14 Punkte) und zum Lauber SV (15) ist einholbar.