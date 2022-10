Maihingen II wird abgeschossen

Nachdem beide Teams unter der Woche Nachholspiele bestritten hatten trafen am Sonntag der SC Nähermemmingen/Baldingen (in weiß grün, am Ball: Frank Faas) und die SG Großsorheim/Hoppingen (vorne rechts: Christian Strauß) aufeinander. Mit einem 1:0 setzte sich der SCNB durch.

Foto: Szilvia Izsó