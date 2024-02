Schießen

vor 18 Min.

Baldinger Schützen gewinnen Kellerduell, Kösingen mit Remis

Plus Die Baldinger empfingen Sulzdorf, eine Schützin zeigt besonders gute Leistungen – trotz sonstiger Gardeauftritte. Wechingen verliert gegen Schretzheim.

Von Kathrin Mädler

In den Luftgewehr-Bezirksligen war im Februar einiges geboten. In der Bezirksoberliga trat Baldingen zum Kellerduell an. Mit dem Sieg der Goldbachschützen über die Gäste aus Sulzdorf, tauschten diese auch den Tabellenplatz miteinander und Baldingen hängt nun an den Fersen von Oettingen, die am siebten Wettkampftag weniger erfolgreich waren. In der Bezirksliga hatten alle Rieser Mannschaften den Heimvorteil auf ihrer Seite, doch lediglich Minderoffingen wusste diesen für sich zu nutzen. Während die Kösinger zumindest ein Unentschieden erreichten, verloren die zweite Mannschaft aus Wechingen auf ganzer Linie.

In der Bezirksoberliga begrüßte Baldingen die Gäste aus Sulzdorf zum Kellerduell: Paulina Ruf machte zwischen zwei Garde-Auftritten einen kurzen Abstecher an den Schießstand und holte sich mit der Saisonbestleistung von 381 Ringen den Einzelsieg. Auch Jannik Riefle und Michael Grimmeiß trumpften mit Bestleistungen auf. Obwohl beide Goldbachschützen nach den ersten zehn Schuss zurücklagen, rissen sie dank 98 und 96 Zählern das Ruder zu ihren Gunsten herum. Ebenso dank Rundenbestleistung und einem Vier-Ringe-Vorsprung errang Lukas Egetenmeier einen Gewinnerpunkt. Einzig Karl Lechler sprang nicht auf die Erfolgswelle der Rekorde auf und blieb mit 372 Ringen weit hinter seinen Möglichkeiten. Dennoch stand am Ende des Tages ein 4:1-Sieg für Baldingen zu Buche, der die Tabellen-Talsohle der Goldbachschützen beendete.

