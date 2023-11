Schießen

vor 18 Min.

Wechinger Schützen klar hinten, Baldingen holt überraschenden Sieg

Plus Die Oettinger Schützen haben Chancen zum Punktgewinn, lassen die jedoch liegen. Die größte Sensation gab es mit dem Sieg des Tabellenletzten Baldingen beim Ersten.

Der November endete in der Luftgewehr-Bezirksoberliga mit einer Niederlage für Oettingen, sowie einem unvorhergesehenen Sieg der Baldinger gegen den Tabellenführer. In der Bezirksliga gestaltete sich ein weiteres Ries-Gau-Derby mehr als eindeutig und in Kösingen stand wieder ein Unentschieden zu Buche – mit besserem Ausgang für die Gegner.

Die Oettinger hatten die starken Monheimer zu Gast. Schützenmeister Christoph Sailer legte wild entschlossen mit 96 Ringen los und obwohl der Oettinger bei 91 Zählern etwas strauchelte, war ihm der Siegerpunkt nicht mehr zu nehmen. Michael Beutel wusste sogar mit zwei 99er-Serien zu überzeugen. Aylina Sailer blieb immer auf Schlagdistanz zu ihrem Duellpartner. Die vielen Achter und ausbleibenden Zehner verhinderten eine bessere Ausgangslage. Als ein Monheimer den Wettkampf mit 86 Ringen beendete, war für Gabriele Beck der Sieg zum Greifen nah. Leider war es der Oettingerin nicht möglich zuzupacken. Ebenso stand Sabine Beutel kurz vor einem Punktgewinn, mit 97 Zählern machte der Monheimer Rivale ihr diesen jedoch streitig und sorgte für eine 2:3-Niederlage der Gastgeber.

