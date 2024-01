Ein unschlagbarer 0,0-Teiler ist der Königsschuss in Maihingen

Edwin Vietz ist das Maß aller Dinge bei den Sebastiansschützen: In vier Kategorien steht der Altmeister ganz vorn.

Beim Königsschießen und den Vereinsmeisterschaften der Maihinger Sebastiansschützen hat Edwin Vietz gleich vier Titel abgeräumt.

Bei der Königsproklamation blickte Vereinsvorsitzender Ludwig Ostermeyer auf ein vielseitiges und sportlich erfolgreiches Jahr zurück. Er bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des diesjährigen Königsschießens mitgeholfen hatten. Der erste Höhepunkt des Abends war die Auslosung der Überraschungsscheibe. Maria Körber, die mit einem 371-Teiler der Glücksnummer am nächsten lag, gewann die Scheibe in Form eines übergroßen Brotzeittellers. Anschließend erfolgte die Bekanntgabe der Vereinsmeister. Markus Haas sicherte sich den Vereinsmeistertitel Luftgewehr mit 378,5-Ringen im Schnitt und siegte im Wettbewerb mit der Luftpistole mit 355,5-Ringen. Topschütze Edwin Vietz wurde Vereinsmeister bei den Aufgelegt-Schützen, gewann die Blattlprämie und den Pokal Jahresblattl.

An Edwin Vietz führt bei den Maihinger Schützen kein Weg vorbei

52 Schützinnen und Schützen gingen beim diesjährigen Königsschießen an den Start. Die ersten Plätze belegten dieses Jahr allesamt die Aufgelegt-Schützen, die auch am fleißigsten am Übungsschießen teilnahmen. Als Höhepunkt des Abends wurden die neuen Schützenkönige proklamiert. Schützenkönig wurde Edwin Vietz mit einem 0,0-Teiler vor Vizekönig Albert Huber mit einem 5,7-Teiler. Bei der Jugend siegte Jonas Werner mit einem 42,1-Teiler vor Benno Mielich mit einem 49,6-Teiler. (AZ)

Alle Ergebnisse in der Übersicht: