Karl Hopf regiert als Schützenkönig die Albuchschützen

Der Senior-Schütze gewinnt mit einem 21,0-Teiler das Königsschießen in Schmähingen. Sophia Keplinger wird erstmals mit einem 106,8-Teiler Jugendschützenkönigin.

Die Albuchschützen Schmähingen haben im Gasthaus zum Goldenen Kreuz ihre Sieger des Königsschießens ausgezeichnet. Dabei erwies sich ein "Oldie" als der Treffsicherste.

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Marco Deffner trug Sportwart Michael Endreß die einzelnen Ergebnisse vor. Die Vereinsmeisterschaft 2023 in der Schützenklasse sicherte sich erneut Sabine Graf mit 397,7 Ringen. Platz zwei belegte Daniela Löfflad (395,8 Ringe) vor Nico Graf (394,7 Ringe). In der Disziplin Schützen aufgelegt wurde Thomas Schreiber mit beeindruckenden 304,1 Ringen Vereinsmeister vor Irmgard Eisele (303,5 Ringe) und Willi Kühn (291,5 Ringe). Die Vereinsmeisterschaft der Jugendklasse konnte sich erneut Sophia Keplinger mit 359,9 Ringen vor Dominik Kühn mit 321,9 Ringen sichern.

Renate Hopf schoss das beste Blattl des Jahres in Schmähingen

In der Schülerklasse wurde erneut Louis Hubel mit 152,6 Ringen Vereinsmeister vor Hannes Benninger (114,0 Ringe). Die besten Jahresblattl 2023 erzielten bei den Damen Renate Hopf mit einem 7,8-Teiler, bei den Herren Nico Graf (17,6-Teiler), Damen aufgelegt Barbara Imrich (4,5-Teiler), Herren aufgelegt Thomas Schreiber (3,8-Teiler), Jugend Hanna Hopf (12,1-Teiler), Schüler Hannes Benninger (75,8-Teiler) und schließlich bei den Schülern aufgelegt Louis Hubel mit einem 7,8-Teiler. Als fleißigste Schützen des vergangenen Jahres wurden Hannes Benninger mit 23 geschossenen Serien in der Schülerklasse, Dominik Kühn mit 28 Serien in der Jugendklasse, Nicole Benninger mit 25 Serien in der Schützenklasse sowie mit 34 Serien Hermann Dollmann in der Schützenklasse aufgelegt geehrt.

Der nächste Programmpunkt war die Prämierung in den Wettbewerben des Königschießens. Sophia Keplinger siegte erneut im Wurstschießen mit einem 124,4-Teiler vor Nikolai Dollmann (162,7-Teiler) und Louis Hubel (199,2-Teiler). Pokalgewinner wurde erstmals Nico Graf (49,3-Teiler) vor seiner Frau Sabine Graf (59,6-Teiler) und Daniela Löfflad (69,4-Teiler).

Albuchschützen: Neuer Fritz-Hopf-Wanderpokal geht an Irmgard Eisele

Den neu gestifteten Fritz-Hopf-Gedächtnis-Wanderpokal gewann Irmgard Eisele mit einem 39,4-Teiler. Die weiteren Plätze belegten Daniela Löfflad (60,2-Teiler) und Nico Graf (68,3-Teiler). Bei der Jugend sicherte sich erstmals Dominik Kühn den Pokal mit einem 308,2-Teiler vor Sophia Keplinger (321,8-Teiler) und Hanna Hopf (350,5-Teiler). Die von Daniela Löfflad gestiftete Ehrenscheibe gewann ihre Mutter Claudia Hopf mit einem 16,2-Teiler. Zweitplatzierte wurde Daniela Löfflad (40,1-Teiler) vor Nico Graf (50,6-Teiler).

Die Höhepunkte des Abends waren naturgemäß die Proklamationen der Schützenkönige. Neue Jugendkönigin wurde erstmals Sophia Keplinger mit einem 106,8-Teiler, deutlich vor Vizejugendkönig Dominik Kühn mit einem 174,2-Teiler. Dass auch verdiente Senioren noch treffsicher sind, bewies Karl Hopf: Er wurde mit einem 21,0-Teiler Schützenkönig 2024. Willi Denteler wurde Vizekönig mit einem 31,3- Teiler. „Bronze“ ging an Daniela Löfflad (42,4-Teiler). (AZ)