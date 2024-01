Matthias Frank räumt die Preise der Glück-Auf-Schützen ab

Der Vorsitzende des Schützenvereins Appetshofen-Lierheim wird Schützenkönig und zweimaliger Pokalsieger. Auch ein Opa-Enkel-Duo darf jubeln.

Zu Jahresbeginn hat der Schützenverein "Glück-Auf"-Appetshofen-Lierheim zur Königsfeier mit Ehrung der Vereinsmeister und Pokalgewinner ins Schützenheim eingeladen. Schützenmeisterin Beatrice Strauß gab die Preisträger der verschiedenen Wettbewerbe und die erreichten Ergebnisse bekannt.

In der Vereinsmeisterschaft Schützenklasse Herren konnte sich Werner Wallmüller mit 378,5 Ringen gegen Matthias Frank mit 368,5 Ringen durchsetzen. Auf Rang drei folgte Wolfgang Voack mit 365,3 Ringen. Vereinsmeister im Jugendwettbewerb wurde Paula Doppelbauer mit 298,3 Ringen, auf Rang zwei landete Noah Spielberger mit 298,1 Ringen und auf den dritten Platz Celina Lindner mit 296,7 Ringen. Bei den Auflage-Schützen konnte sich Georg Strauß, wie im Vorjahr, mit 316,9 Ringen vor Reinhard Schretzmeier mit 309,47 Ringen durchsetzen. Dritte wurde Gisela Strauß mit 307,63 Ringen. Mit der Luftpistole war Werner Wallmüller mit 360 Ringen der Beste, vor Jonas Wallmüller mit ebenfalls 360 Ringen – entscheidet war ein besseres Einzelergebnis mit 367 zu 365 Ringen. Die Meistbeteiligung konnten sich Georg und Gisela Strauß gemeinsam mit je 63 Schießergebnissen sichern.

Werner Wallmüller stiftet Pokal in Appetshofen

Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde der König der Vereine im Rahmen des Vereinspokalschießens ermittelt. Werner Wallmüller stiftete hierfür einen Pokal. Dieser wurde an Dominik Maier mit einem 40,1-Teiler übergeben. Zur Ehrung der verstorbenen Vereinsmitglieder beziehungsweise Gönner wurden Gedächtnispokale gestiftet und jeweils mit einem Schuss herausgeschossen. Gewertet wurde hier das beste Blattl. Den Ingrid-Barner-Seiler-Gedächtnispokal gewann Matthias Frank mit einem 127-Teiler. Mit einem 68-Teiler konnte sich Anna-Lena Birkert freuen und sich beim Wettbewerb um den Hermann Bissinger-Gedächtnispokal den Pokal sichern.

Die Familie Jürgen Löfflad spendete einen Pokal zu Ehren des 2023 verstorbenen Vereinsmitgliedes Gerhard Lang. Diesen Pokal konnte Matthias Frank mit einem 49,8-Teiler in Empfang nehmen. Den Karl-Volk-Gedächtnispokal wurde an Erwin Seiler mit einem 266,1-Teiler übergeben. Den Eckhard-Beck-Gedächtnispokal gewann Wolfgang Voack mit einem 38,6-Teiler. Der Ludwig Zitzelsberger-Gedächtnispokal ging mit einem 61,2-Teiler ebenfalls an Wolfgang Voack. Das beste Blattl beim Preisschießen erzielte Günter Bissinger mit einem 15,6-Teiler. Auf den weiteren Plätzen folgten Matthias Frank mit einem 18,0-Teiler und David Hauber mit einem 26,3-Teiler.

Großvater und Enkel triumphieren

Höhepunkt des Abends war die mit Spannung erwartete Proklamation der Schützenkönige. Nach einem feierlichen Einzug der bisher amtierenden Regenten wurden die neuen Könige gekürt. Den Titel des Luftpistolen-Königs gewann Matthias Frank mit einem 50,4-Teiler vor Georg Strauß mit einem 60,6-Teiler. Anschließend erfolgte die Bekanntgabe der Könige in den Luftgewehr-Disziplinen. Die Königsscheibe für die Auflage-Schützen ging an Reinhard Schretzmeier mit einem 11,9-Teiler. Vize-Auflagekönig wurde Karlheinz Schäff mit einem 25,0-Teiler.

Die Jugendkette konnte Noah Spielberger, der Enkel von Auflagekönig Schretzmeier, mit einem 25,5-Teiler entgegennehmen. Johann Doppelbauer wurde Vizejugendkönig mit einem 105,1-Teiler. Beim Damenwettbewerb konnte sich Beatrice Strauß mit einem 70,5-Teiler durchsetzen und wurde zur neuen Schützenliesl gekürt. Vizekönigin wurde Celina Lindner mit einem 86,5-Teiler. Die Würde des Schützenkönigs gewann Matthias Frank mit einem 58,9-Teiler. Vizekönig wurde mit einem 75,3-Teiler Jonas Hauber. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick: