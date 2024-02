Philipp Husel ist neuer Schützenkönig in Enkingen

Husel gewinnt mit einem 29,5-Teiler den Titel der Egerschützen. Julia Beck wird Jugendkönigin.

Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang hat bei der Königsfeier der Egerschützen Enkingen einen kurzen Blick auf die vergangenen Schützenaktivitäten geworfen und die neuen Schützenkönige und Vereinsmeister geehrt.

Das häufige Übungsschießen und die Teilnahme am Rundenwettkampf machten sich für Rebekka Wüst und Katja Wüst bezahlt, die mit jeweils 382 Ringen Jahresmeisterinnen in der Schützenklasse wurden. Dahinter lag mit 372 Ringen Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang, dicht gefolgt von Heinrich Wüst mit 371 Ringen. In der Jugendklasse wurde Julia Beck mit 362 Ringen Jahresmeisterin, gefolgt von Johannes Beck mit 314 Ringen und Jakob Heinze mit 289 Ringen.

Schützen: Egerschützen Enkingen ehren ihre Vereinsmeister

In der Schützenklasse gewann Katja Wüst mit 378 Ringen. In der Altersklasse war der amtierende Schützenkönig Günter Löfflad mit 186 Ringen der beste Schütze. Heinrich Wüst sicherte sich bei den Senioren den ersten Platz mit 184 Ringen. Die Vereinsmeisterin bei den Damen wurde Tanja Beck mit 145 Ringen. In der Jugend gewann Julia Beck die Vereinsmeisterschaft mit 175 Ringen. Das Jahresblattl in der Schützenklasse mit einem Teiler von 7,3 schoss Katja Wüst. Wie auch schon im Vorjahr schoss Julia Beck in der Jugendklasse das beste Jahresblattl mit einem Teiler von 20,8.

Als Höhepunkt des Abends wurden die mit Spannung erwarteten neuen Könige bekannt gegeben. Die Königsscheibe sicherte sich Christoph Husel mit einem 16,9-Teiler, gefolgt von Heinrich Wüst mit einem 126,8-Teiler. Pistolenkönig 2024 wurde Heinrich Wüst mit einem 68,7-Teiler. Zweiter wurde Günter Löfflad mit einem 104,7-Teiler. Jugendkönigin 2024 wurde wie bereits vor zwei Jahren Julia Beck mit einem 47,5-Teiler und lies somit Jakob Heinze (136,7-Teiler) und Johannes Beck (188,1-Teiler) hinter sich. Philipp Husel wurde 2024 der Schützenkönig der Egerschützen Enkingen. Er konnte sich in einem engen Rennen mit einem 29,5-Teiler gegen Rebekka Wüst (36,3-Teiler) und Hans-Jürgen Rothgang (51,8-Teiler) durchsetzen. (AZ)