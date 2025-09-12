Icon Menü
Stadtmauerfest in Nördlingen: Rieser Fußballteams feiern beeindruckende Siege im Voraus

Fußball

Vier Rieser Fußballteams gehen mit Siegesgefühl zum Stadtmauerfest

Wegen des Großereignisses in Nördlingen finden viele Spiele schon vorher statt. Reimlingen, Holzkirchen, Möttingen/Mönchsdeggingen und der SCNB triumphieren.
    • |
    • |
    • |
    Den Deiningern (in Schwarz, mit Michael Jais) unterlagen der SG Möttingen/Mönchsdeggingen am Donnerstag mit 1:4. Rechts von Jais im Bild: SG-Spieler Manuel Beck. Foto: Dieter Mack

    Das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen hat auch Auswirkungen auf die Fußballligen. In der Kreisliga Nord, der Kreisklasse Nord 1 und der A-Klasse Nord 1 wurde teilweise schon am Donnerstag gespielt, damit die Spieler am Sonntag das Fest genießen können oder als Helfer in den Lagern zur Verfügung stehen. Vier Rieser Mannschaften haben dabei teils deutliche Siege eingefahren, für Deiningen und Hainsfarth aber setzte es Niederlagen.

