Vier Rieser Fußballteams gehen mit Siegesgefühl zum Stadtmauerfest

Das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen hat auch Auswirkungen auf die Fußballligen. In der Kreisliga Nord, der Kreisklasse Nord 1 und der A-Klasse Nord 1 wurde teilweise schon am Donnerstag gespielt, damit die Spieler am Sonntag das Fest genießen können oder als Helfer in den Lagern zur Verfügung stehen. Vier Rieser Mannschaften haben dabei teils deutliche Siege eingefahren, für Deiningen und Hainsfarth aber setzte es Niederlagen.
Fußball
