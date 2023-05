2000 Stunden für das neue Tennisheim in Maihingen

Der TC Maihingen-Utzwingen hat sein Vereinsheim neu gebaut und wird es am Sonntag einweihen. Das Ergebnis ist eine große Leistung der Vereinsmitglieder.

Knapp 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, 727 Facharbeiterstunden und 64 freiwillige Helferinnen und Helfer: Nach zwei Jahren ehrenamtlicher Arbeit und großer Hilfe der Vereinsmitglieder kann der TC Maihingen-Utzwingen sein neu gestaltetes Tennisheim in Maihingen bewundern. Die Einweihung des neuen Vereinsheims steht nun kurz bevor.

Vor vier Jahren wurde erstmals die Idee vorgebracht, das Tennisheim zu erneuern. Seit 1994 war das in Holz errichtete Vereinsheim für den Tennisclub Maihingen-Utzwingen ein geselliger Ort zum Zusammenkommen und zum gemeinsamen Trainieren. Doch nun war das Heim ziemlich in die Jahre gekommen und wies schon bedenkliche Bauschäden auf. Der große Andrang interessierter Neueinsteiger und junger Spieler in den Tennissport machten es dann unausweichlich, das Vereinsheim zu vergrößern und zu erneuern, um Platz für neue Geräte und Trainingsutensilien zu schaffen. Mit derzeit 138 Mitgliedern hat sich der Verein seit 2009 nämlich in seiner Mitgliederzahl verdoppelt.

Mitglieder des Tennisclubs unterstützen fast zu 100 Prozent den Neubau

Nach dem Vorschlag, ein neues Heim zu errichten, wurden die Mitglieder des Vereins mit einbezogen. Eine vereinsinterne Umfrage ergab, dass fast ausschließlich alle Mitglieder das Projekt unterstützten. Danach wurde der Bauausschuss gegründet. Willi Uhl übernahm hierfür den Vorsitz und leitete die insgesamt 17 Sitzungen, in denen wichtige Details zum Neubau organisiert und besprochen wurden. Während sich zahlreiche Mitglieder beim Bau engagierten und tatkräftig halfen, unterstützten und förderten der Bayerische Landes-Sportverband sowie die Gemeinde Maihingen das Bauvorhaben mit finanziellen Hilfen. Somit konnte der Bau mit Zuschüssen und dem Vereinsvermögen finanziert werden.

Zwei Jahre lang wurde geplant und organisiert, bis im Mai 2021 der Bauantrag gestellt werden konnte, welcher vier Monate später vom Landratsamt genehmigt wurde. Somit war nun alles bereit für den großen Abriss des alten Heims. Ende 2021 fand der Spatenstich statt und nach archäologischen Untersuchungen und der darauffolgenden Freigabe konnte mit den Untergrundarbeiten und der Bodenplatte begonnen werden.

TC Maihingen-Utzwingen ist stolz auf die Küche im neuen Vereinsheim

Am 29. April 2022 war es dann so weit: Durch tatkräftige Unterstützung vieler Vereinsmitglieder konnte aufgerichtet und das Richtfest gemeinsam gefeiert werden. Mit dem Dach über dem Kopf begannen daraufhin die Innenarbeiten, die Anschlüsse der Versorgungsleitungen wurden verlegt, und mit dem Außenputz im November hatte das Vereinsheim den einstigen Rohbau-Charakter verloren.

Glanzstück in den Innenräumen des Vereinsheims ist nun vor allem die neue Küche, welche größtenteils über das Crowdfunding-Programm der Raiffeisen-Volksbank Ries eG finanziert werden konnte. Zukunftsorientiert wurde außerdem eine Zisterne für die Platzbewässerung eingebaut, und eine Photovoltaik-Anlage für die Warmwasseraufbereitung im Sommer und die Elektroheizung im Winter ist auch schon eingeplant.

In den vergangenen Wochen war nun Endspurt angesagt: Die letzten Pflasterarbeiten und auch die Grünanlage rund um das Vereinsheim wurden fertiggestellt, sodass das neue Vereinsheim nun in neuem Glanz erstrahlt. Am kommenden Sonntag soll das Bauwerk mit einem „Tag der offenen Tür“ feierlich eingeweiht werden, zu dem der TC Maihingen-Utzwingen alle Interessierten herzlich einlädt.