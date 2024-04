Der TC Rot-Weiß Nördlingen steht in den Startlöchern

Die Tennisanlage auf der Marienhöhe ist bereits für den Spielbetrieb geöffnet. 23 Mannschaften stellt der Verein. Bei den Herren ist ein junges Talent dabei.

Der Tennisclub Rot-Weiß Nördlingen ist bereit für die Sommersaison 2024. Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse und der sehr guten Arbeit von Platzwart Manfred Schmitz und seinen ehrenamtlichen Helferinnen und -helfern konnte die Anlage bereits Anfang April für den Spielbetrieb geöffnet werden.

Insgesamt schickt der TCN 23 Mannschaften in die Turnierrunde. Neben elf Erwachsenen-Teams kämpfen zwölf Jugendteams um Punkte in der Sommersaison, die am 4. Mai startet. In den höchsten Spielklassen (Landesligen) treten weiterhin die Damen 60 und Herren 70 an. Weitere Aushängeschilder sind die Damen I und die Herren I, die in den höchsten Bezirksligen aufschlagen. Bei den Herren steht erstmals auch der 13-jährige Niklas Weinig, Nördlingens Ausnahmetalent, auf der Rangliste.

TC Nördlingen will in den Bezirksligen eine gute Rolle spielen

Neu gemeldet wurden die Damen 40, eine Herren 40- und eine Herren 50-Mannschaft. Im Jugendbereich sind alle Altersklassen von Kleinfeld U9 bis Junioren U18 besetzt. Zum Teil gibt es hier sogar zweite und dritte Mannschaften. Die in der vergangenen Saison aufgestiegenen Juniorinnen I spielen genauso wie die Bambini I in der höchsten schwäbischen Liga. Die Tennisschule Georgi Kranchev, die das Mannschaftstraining durchführt, hat es in jahrelanger Arbeit geschafft, dass sowohl die Damen und Herren als auch die Jugendmannschaften im Bezirk Schwaben ein gewichtiges Wort mitreden. (AZ)

