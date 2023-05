Gemischte Ergebnisse für die Oettinger Tennis-Teams

Damen und Herren des TC Oettingen haben die nächsten Siege eingefahren. Bei der Jugend sieht es dagegen mau aus, zumindest die Bambini feiern einen Erfolg.

Während von den Oettinger Jugend-Tennismannschaften nur die Bambini siegen, haben die Erwachsenen wieder gute Ergebnisse zu melden. Sowohl die Herren als auch die Damen haben ihre Spiele am zweiten Wochenende der Saison gewonnen.

Ihr erstes Punktspiel in diesem Jahr haben die Bambini auswärts beim TSV Harburg absolviert, und das mit einem erfreulichen 4:2-Gesamtergebnis. Jonah Gießl (6:0, 6:3) und Daniel Vitkovsky (6:2, 6:1) punkteten in den Einzeln, Tobias Jaumann und Hannes Meyr gewannen an Erfahrung. Im Doppel gaben Gießl/Jaumann nur zwei Spiele ab, während D. Vitkovsky/Meyr nach 6:3 und 3:6 das Spiel im Matchtiebreak mit 10:7 für sich entschieden.

Die Knaben 15 traten auf heimischer Anlage gegen die Airbus HC SG Donauwörth an und kamen zu einem 3:3-Unentschieden. Alexander Kögel hatte an vorderster Position das Nachsehen, Elias Bee (6:1, 6:1) und Amelie Fröhlich (6:1, 6:3) waren eine sichere Bank und Jona Bosch gab sogar kein einziges Spiel ab. Die Doppel Kögel/Bee sowie Luca Meyer/Eva Gutmann gingen beide an die Gäste.

Junioren 18 des TC Oettingen müssen sich überlegenen Gegner beugen

Die Junioren 18 hatten mit dem TC Schießgraben Augsburg III einen hochklassigen Gegner zu Gast. In den Einzeln konnten Benjamin, Tobias und Simon Vitkovsky zwar etliche Spiele machen, doch ging das Match an die Augsburger. Simon Käser legte mit 6:2 vor, geriet aber mit 4:6 und 9:11 unglücklich ins Hintertreffen. Benjamin und Tobias Vitkovsky machten im Doppel anfangs kurzen Prozess (6:0), bevor es mit 7:6 nochmals knapp wurde. Zwar steigerten sich Simon V. und Simon K., doch reichte es nicht mehr zu einem Sieg (1:6, 5:7), sodass die Oettinger nur einen Mannschaftspunkt verbuchen konnten.

Die Junioren 18 II traten gegen den TSV Pfuhl II an. Angesichts der durchgängig höheren Leistungsklassen ihrer Gegner hatten Elijah Gieß, Felix Stoll, Clemens Kraus und Matthias Jaumann in den Einzeln, die alle an die Gastgeber gingen, nur wenig Chancen. Auch im Doppel konnten Gießl/Kraus nur ein Spiel machen, während Stoll/Jaumann mit 6:4 und 7:6 den Ehrenpunkt zum 1:5 erkämpften.

Oettinger Herren und Damen fahren die nächsten Erfolge ein

Wieder ein gemeinsames, für beide Mannschaften erfolgreiches Heimspiel hatten die Damen und Herren. An Position eins hatte Benjamin Vitkovsky ein hartes Stück Arbeit, doch ging das Spiel 6:7, 6:3 und 10:7 nach Wallerstein. Dafür holte sich Tobias Vitkovsky den Punkt mit 5:7, 6:3, 10:7. Ebenfalls im Matchtiebreak gewannen Simon Vitkovsky (4:6, 6:1, 10:7) und Johannes Fleckenstein (6:1, 5:7, 10:7). Ohne Matchtiebreak kam Christian Förch aus (6:4, 7:5) und Neuzugang Florian Düthorn gab mit 7:5 und 6:4 einen gelungenen Einstand. Im Doppel steigerten sich Vitkovsky B./Förch zu einem 7:6, 6:0, Vitkovsky T./Fleckenstein vergaben hauchdünn (3:6, 7:5, 9:11) und Vitkovsky S./Düthorn unterlagen 3:6, 3:6, doch hieß es am Ende 6:3 für die Oettinger.

Die Damen schlossen wie beim Spiel zuvor mit 5:1 ab. Susanne Wunderer konnte ihren Vorsprung in einem hart umkämpften Match nicht nutzen und unterlag denkbar knapp (6:7, 6:7). Julia Wessel erspielte erneut ein 6:1, 6:1, Katrin Ott holte sich ein 6:1 ,6:4 und Sophia Nagel nach längerer Turnierpause ein 7:5, 6:3. In den Doppeln zeigten die Damen ihre gewohnte Stärke: Wunderer/Preiß glichen einen verlorenen zweiten Satz beeindruckend aus (6:1, 3:6, 10:0), Wessel/Nagel hatten immer die Nase vorn (6:2, 6:2).

Auch die Damen aus dem benachbarten Nördlingen haben am Wochenende einen Sieg bejubelt. (AZ)