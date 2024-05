Tennis-Damen des TC Nördlingen trumpfen auf

Vor allem die erste Garde der Nördlingerinnen überzeugt auf der Marienhöhe, auch die Damen 60 siegen klar. Das neue Damen-40-Team erreicht ein Unentschieden.

Ausschließlich Damen-Teams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen sind bei den Erwachsenen am Wochenende zum Einsatz gekommen. Besonders die Damen I sorgten dabei für Furore.

Nach ihrem 6:3-Auswärtserfolg beim TSV Offingen gewannen sie das Lokalderby gegen den TSV Harburg sogar mit 9:0 und stehen damit an der Tabellenspitze der höchsten schwäbischen Liga, der Südliga 1. Milena Kleibl auf Position eins hatte es mit Kim Bußer zu tun und konnte das Match nach 6:1 im ersten Satz mit 7:5 im zweiten Durchgang nach Hause bringen. Alles in allem hatten die Nördlingerinnen einen regelrechten Lauf. Tina Frank gewann glatt gegen Jennifer Rühl, Johanna Agne nach 7:6 im ersten Satz dann doch deutlich im zweiten gegen Sina Bußer. Auch die weiteren Einzel Veronika Schweizer gegen Tanja Falch, Ines Reiner gegen Tina Dollmann als auch Pia Ziegelmeier gegen Lisa Fürnrohr gingen jeweils 2:0 in Sätzen an die Nördlingerinnen. Nur im Dreierdoppel wurde es dann sehr knapp und ein Match „auf Messers Schneide“, wo Johanna Agne/Pia Ziegelmeier mit 4:6/7:6/10:8 das glücklichere Ende gegen die Geschwister Tina und Sarah Dollmann hatten.

Damen 60 des TC Nördlingen lassen Gröbenzell keine Chance

In ihrem ersten Saisonspiel gegen den SC Gröbenzell ließen die Damen 60, die in der Landesliga spielen, ihren Gästen keine Chance und gewannen ebenfalls zu null. In der Besetzung Helga Stiller, Marianne Meyr, Gabriele Hartwich, Marie Luise Schulze und Annette Reiner ließ man den Gegnerinnen nur einen einzigen Satz und siegte 6:0.

Erstmals schickt der TC Rot-Weiß Nördlingen diese Saison ein Damen-40-Team ins Rennen um Turnierpunkte. Bei ihrem Heimspiel-Debüt gelang den Damen ein 3:3-Unentschieden gegen den BC Schretzheim. Die Punkte für Nördlingen wurden ausschließlich im Einzel geholt, und zwar von Liane Thorwart, Alexandra Eber und Michaela Kluger. (AZ)

