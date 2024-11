Erfolgreiche Saison für den Tennisclub Maihingen-Utzwingen

Beim Tennisclub Maihingen-Utzwingen herrschte in diesem Jahr reger Spielbetrieb. Die Damen spielten in der Südliga 5 mit einer Vierer-Gruppe und erreichten den vierten Platz von sieben Mannschaften.

Dreizehn Spielerinnen waren hier im Einsatz, wobei vor allem die Neuzugänge erste Wettkampferfahrungen sammeln konnten. Die Herren spielten in der Spielgemeinschaft mit Wallerstein, die Herren I erreichten in der Südliga 3 als Aufsteiger den dritten Platz, die Herren II als Vierer-Mannschaft den ersten Platz.

Erfolgreiche Tennis-Doppel in Maihingen

Vereinsintern wurden Herren- und Damendoppel und eine Mixed-Runde gespielt. Insgesamt waren am Start mit acht Paarungen die Damen, zehn Paarungen waren es im Herrendoppel und sieben Mixed-Mannschaften traten gegeneinander an. Das Damendoppel gewann Gerlinde Stempfle und Lena Wiedemann in drei Sätzen gegen Heidi Stoller und Daniela Wunderle. Den dritten Platz holte sich Andrea Koukol und Franziska Ahammer gegen Lisa Koukol und Jenny Lämmermeier.

Beim Herrendoppel waren Michael Haas und Jens Müller gegen Raphael Stimpfle und Christof Rusch erfolgreich, den dritten Platz holte sich Rene Kirschner und Johannes Steinheber gegen Jürgen Liebhard und Silas Rusch. Im Mixed sicherte sich Michael Haas und Andrea Koukol den Titel gegen Daniela Wunderle und Franz Ostermeier. Den dritten Platz belegte Margit Haas und Jürgen Liebhard vor Lisa Koukol und Willi Uhl. (AZ)