C-Jugend des TSV Nördlingen holt sich die Futsal-Krone

Die Fußball-C-Junioren (U15) des TSV Nördlingen sicherten sich beim Futsal-Endturnier in der Stauferhalle in Donauwörth den Titel des Kreismeisters Donau. Im Endspiel besiegten die Leister-Schützlinge den FC Gundelfingen mit 4:0. Die (SG) SpVgg Altisheim/FC Zirgesheim unterlag im Spiel um Platz drei dem FC Lauingen mit 0:2.

Der TSV Nördlingen war mit einer 1:2-Niederlage gegen den FC Gundelfingen in die Gruppenphase gestartet. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, da wir im ersten Spiel gegen Gundelfingen zahlreiche Chancen haben liegen lassen und trotz Führung durch Muhammed Temizel durch zwei Nachlässigkeiten in den letzten 60 Sekunden das Spiel noch abgegeben haben“, kommentierte Trainer Leister den Fehlstart. Durch diese Auftaktniederlage waren die Rieser in allen weiteren Spielen unter Druck nicht verlieren zu dürfen, es drohte das frühzeitige Turnieraus.

TSV Nördlingen profitiert vom Sieg des FC Gundelfingen

Doch der Bayernligist gewann die folgenden Spiele gegen die SG Kötz 4:0 (Tore Jonas Rothbauer (2), Paul Bachmann und Jakob Ott) und gegen die JFG Riesrand Nord 5:0 (Tore Noah Reicherzer, Ott, Temizel, Niklas Maurer und Maxim Rolev), um dann aber gegen den TSV Krumbach wieder völlig unnötigerweise in den letzten Sekunden den Ausgleich zum 1:1 zu kassieren. Ludwig Stüber hatte zum 1:0 getroffen. Damit hatten es die TSV-Spieler zu diesem Zeitpunkt nicht mehr selber in der Hand, ins Halbfinale einzuziehen, da die JFG Riesrand Nord mit einem Sieg gegen Gundelfingen in ihrem letzten Spiel auf zwölf Punkte hätte kommen können und der TSV nur auf deren zehn. Da aber Gundelfingen sich keine Blöße gab und auch sein fünftes Gruppenspiel 4:0 gewann, war klar, dass der TSV-Nachwuchs mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die SG Donau/Kesseltal sicher im Halbfinale stehen würde. In diesem letzten Gruppenspiel tat sich die TSV-U15 sehr lange schwer und musste sogar zwei Minuten in Unterzahl spielen. Letztlich schossen aber Reicherzer, Rothbauer (beide 2), Stüber, Ott, Rolev und Temizel einen 8:0-Sieg heraus, was mit zehn Punkten und 19:3-Toren den zweiten Gruppenplatz bedeute. Die JFG Riesrand Nord wurde mit neun Punkten und 5:11 Toren Gruppendritter und die SG Donau/Kesseltal wurde punktlos und mit 0:20 Toren Gruppenletzter.

In der anderen Gruppe holte sich der FC Lauingen mit zwölf Punkten und 9:3 Toren den Gruppensieg vor der (SG) SpVgg Altisheim/FC Zirgesheim (11 Punkte/6:2 Tore) und dem FSV Buchdorf (5/2:4). Der TSV Nördlingen gewann das Halbfinale gegen den FC Lauingen durch das Tor von Leo Rieger 1:0. Das zweite Halbfinale gewann der FC Gundelfingen gegen die (SG) Altisheim/Zirgesheim 2:0. Im Endspiel gegen den FCG machte es die TSV-Mannschaft durch eine Umstellung des Spielsystems dann sehr gut und schlug den Gegner klar auch in der Höhe verdient mit 4:0. Ott (2), Temizel und Paul Wagner waren die TSV-Torschützen. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Gundelfingen hat meiner Meinung nach über das gesamte Turnier gesehen den besten Hallenfußball gezeigt, aber im Endspiel waren wir klar besser und deshalb auch verdienter Titelträger.“