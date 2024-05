Turnen

vor 16 Min.

Bayerische Meisterschaften sind ein Heimspiel für den KTV Ries

Alexander Kuhn vom KTV Ries ist einer der Nördlinger Turner, die bei den Bayerischen Meisterschaften am Wochenende ein Heimspiel haben werden.

Plus Die Nördlinger Turner sind am Wochenende Gastgeber der Landesmeisterschaften. Wer zu welcher Zeit in der Hermann-Keßler-Halle zu sehen sein wird.

Von Thomas Frisch

Am kommenden Wochenende findet ein turnerisches Großereignis in der Hermann-Keßler-Halle statt. Bei den bayerischen Einzelmeisterschaften kämpfen die besten Turner des südlichsten Bundeslands um die Titel in den verschiedensten Altersklassen. Mit deutlich über 100 Startern, darunter auch mehrere vom KTV Ries, ist das gesamte Wochenende lang bester Turnsport im Rieser Sportpark geboten.

Nach langer Abstinenz kommt eines der größten Turnevents Bayerns zurück nach Nördlingen – die Landesmeisterschaften im Gerätturnen männlich. Über alle Altersklassen hinweg messen sich die Sportler an den sechs Geräten, um den jeweils besten Athleten zu ermitteln, sowohl im Mehrkampf als auch den einzelnen Geräten. Mit vier Durchgängen am Samstag und zwei am Sonntag ist das gesamte Wochenende über hochklassiges Turnen in der Hermann-Keßler-Halle zu bewundern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen