Turnen

12:00 Uhr

KTV-Turner holen mehrere Titel bei den Bayerischen Meisterschaften

Plus In eigener Halle präsentieren sich die Rieser überragend und behalten zehn Medaillen in Nördlingen. Fünf Landesmeistertitel gehen an die KTV-Jungs.

Von Thomas Frisch

Fünfmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze sowie viele weitere gute Platzierungen – das ist die Ausbeute des KTV Ries bei den Bayerischen Meisterschaften in heimischer Halle. Über das gesamte Wochenende zeigten die Rieser Turner in den verschiedensten Wettkämpfen, dass sie zur bayerischen Spitze gehören und durften am Ende mehrfach Podestplatzierungen feiern.

Mit insgesamt sechs Turnern ging man im Jugend- und Erwachsenenbereich an den Start. In der AK 13-14 startete Simon Böhm im Dress des KTV und sicherte sich mit 58,40 Punkten im Kürdurchgang und Rang neun eine Platzierung unter den Top Ten, was umso höher anzurechnen ist, gingen in dieser Altersklasse unter anderem auch Athleten des Bundeskaders an die Geräte. An Boden, Sprung und Reck erzielte er mit erfolgreichen Übungen Wertungen jenseits der zehn Punkte und legte damit den Grundstein für seine gute Platzierung. Aber auch an den anderen drei Geräten bewies er, dass er mithalten kann und sammelte dort weitere wichtige Zähler für das Gesamtresultat.

