Marktoffinger Krimistunden in München

Plus Die Bayernliga-Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen II wachsen beim Doppelspieltag über sich hinaus und werden nach zwei spannenden Partien mit dem ersten Saisonpunkt belohnt.

Wenn die Hälfte aller Spielerinnen nicht auf ihrer „ richtigen“ Position spielt, dann rechnet man sich als Sportmannschaft vermutlich keine allzu großen Chancen auf einen Sieg aus. Mit einem knappen Achter-Kader fuhren die Damen II des FSV Marktoffingen zum Doppelspieltag nach München. Durch einige Ausfälle musste die Mannschaft frei nach dem Motto „jeder spielt alles“ umstellen.