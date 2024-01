Volleyball

Der FSV Marktoffingen grüßt von oben und von unten

Marktoffingens Damen I sind nach wie vor auf Kurs in Richtung Wiederaufstieg in die Bayernliga. Gegen TB Münschen II (im Bild) gewann das Team glatt mit 3:0.

Plus Während die erste Mannschaft der FSV-Volleyballerinnen nach dem 3:0 gegen TB München II den Aufstieg anvisiert, hält die Zweite weiter die rote Laterne.

Die erste Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen hat ihr Heimspiel gegen das Team von TB München II glatt mit 3:0 gewonnen und damit die Tabellenführung in der Landesliga verteidigt. Mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als der Zweitplatzierte haben sie ihre Siegesserie damit auch im neuen Jahr fortgesetzt. Für die FSV-Zweite gab es hingegen eine herbe Enttäuschung: Mit zwei deutlichen 0:3-Niederlagen, ebenfalls gegen München und den SVS Türkheim, steht Marktoffingen II weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Das Spitzenspiel der Damen I gegen den Tabellenzweiten aus München sollte zu Beginn halten, was es versprach. Den besseren Start erwischten jedoch die Münchnerinnen. Zwar spielte Marktoffingen auf Augenhöhe mit, aber leistete sich bis zum 9:9 zu viele Eigenfehler, um sich einen Punktevorsprung zu erarbeiten. Dies gelang erst, als Kristin Löfflad zum Aufschlag kam und ihre Position erst nach zehn Punkten zugunsten des FSV wieder verließ. Maßgeblich am Ausbau der Führung beteiligt waren auch die beiden Außenangreiferinnen Maria Altenburger und Eva-Maria Schröter, die geschickt den gegnerischen Block umspielten und sich am Netz die Lufthoheit sicherten. Ab dem 16:9 war der Rest nur noch Formsache und die Damen 1 sicherten sich mit 25:19 den ersten Durchgang.

