17:43 Uhr

FSV-Volleyballerinnen bleiben weiter gierig auf Siege

Die Marktoffingerinnen wollen am Samstag mit den Saisonsiegen zehn und elf in die Rückrunde starten.

Plus Für die Marktoffingerinnen geht die Mission Wiederaufstieg am Samstag weiter. Gegen Ingolstadt und die Lechrain Volleys sollen die nächsten Erfolge her.

Von Antonia Leberle

Die erste Volleyballmannschaft des FSV Marktoffingen steht vor der nächsten Heimspiel-Aufgabe am kommenden Samstag, 20. Januar, wenn der MTV Ingolstadt und der Leistungsstützpunkt Lechrain Volleys als Gäste ins Ries reisen. Es werden die ersten zwei Gegner in der Rückrunde sein.

Die Marktoffingerinnen haben in der bisherigen Saison bekanntlich alle Spiele gewonnen, auch gegen diese beiden Mannschaften. Unterschätzen darf das Team um Kapitänin Kristin Löfflad ihre Gegner jedoch nicht. Die Gäste belegen in der Landesliga die Plätze sieben und acht und werden sicher alle Geschütze auffahren, um in Marktoffingen Punkte zu holen. Mit einer beherzten Mannschaftsleistung und dem entschlossenen Auftreten aus den vergangenen Spielen wollten die Markoffingerinnen nahtlos an den Erfolg des jüngsten Heimspieltages anknüpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

