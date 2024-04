FSV-Volleyballerinnen verabschieden sich angemessen aus der Saison

Beide Marktoffinger Landesliga-Teams liefern ihren Anhängern nochmal beste Volleyball-Unterhaltung, auch wenn es sportlich um nichts mehr geht.

Eigentlich war der finale Spieltag für beide Marktoffinger Teams in der Volleyball-Landesliga bedeutungslos geworden. Denn wie berichtet hat die erste Mannschaft den Meistertitel vorzeitig unter Dach und Fach gebracht, während die Damen II trotz vieler guter Leistungen den Gang abwärts in die Bezirksliga antreten müssen. Zum Abschluss dieser außergewöhnlichen Saison ging es mit einem Volleyball-Fanbus, ausgestattet mit Handklatschen und eigens gemalten Plakaten, zum letzten Auswärtsspieltag nach Langweid.

Das erste Spiel des Tages bestritten die Damen II gegen den FC Langweid. Das Trainerduo Josef Wizinger und Maresa Lutz setzte auf die Startformation Grübl, Siegert, Gerth, Wagner, Geiß, Altenburger und Reiber. Gegen die hoch motivierte Heimmannschaft, für die es noch um den Klassenerhalt ging, kam das Team aber schwer ins Spiel. Trotz starker Einzelaktionen, gerade von Anna-Lisa Wagner und Laura Geiß, gelang es nicht, als Einheit aufzutreten, und die Langweiderinnen machten die wichtigen Punkte zum ersten Satzgewinn.

Marktoffingens Zweite steigt erhobenen Hauptes ab

Beim Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Bis zur Mitte des Satzes hielten die Damen II noch gut mit. Dann reichte eine starke Aufschlagserie der Gastgeberinnen, um die Führung in Sätzen auf 2:0 auszubauen. Im dritten Satz entschärfte Libera Alicia Reiber immer wieder die harten Angriffe der Gegnerinnen und Nicole Müller konnte sich mehrfach am Netz gegen den viel größeren Langweider Block durchsetzen. Als Laura Siegert gegen Satzende mit vier direkten Aufschlagpunkten ihr Team auf die Erfolgsspur brachte, war die Spannung zum Zerreißen gespannt.

Obwohl Angreiferin Madeleine Gerth nun perfekt von Zuspielerin Dina Grübl angespielt wurde und Punkte machte, hatten am Ende die Gastgeberinnen das glücklichere Ende und feierten mit einem denkbar knappen 27:25 ihren Klassenerhalt. Die FSV-Zweite hat in dieser Saison stets erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen, den Gegnern alles abverlangt und gegen Ende der Saison nochmal Bestleistungen gezeigt.

Volleyball-Landesliga: Nur in einem Satz hat Meister Marktoffingen Probleme

Im Anschluss ging es für die Damen I in ihr letztes Saisonspiel. "Meisterlich" auftreten und zeigen, warum man nächstes Jahr wieder in der Bayernliga spielt, war die Ansage vom Trainergespann Wizinger/Stadali/Wachsmann. Ein bestens aufgelegtes Team bot seinen Fans nochmal Volleyball vom Feinsten. Milena Leberle und Maria Altenburger verwandelten nahezu jeden Angriff in Punkte. Als dann Marlene Klaus und Tina Stimpfle jeweils vier Asse ablieferten, war der erste Satz mit 25:14 schnell gewonnen.

Lesen Sie dazu auch

Im zweiten Durchgang drehte Langweid mehr und mehr auf und brachte Marktoffingen immer mehr ins Wanken. Mit einem 25:19 sicherte sich der Gastgeber verdient den Ausgleich. Die Marktoffingerinnen wollten dies auf keinen Fall hinnehmen und gingen in Satz drei wieder konzentrierter und aggressiver in allen Spielelementen zu Werke. Besonders am Aufschlag waren die Damen I nun eine Macht. Gerade einmal eine Spielfeld-Rotation war nötig, um nach nur 15 Minuten mit 25:8 die Führung zurückzuholen. Maßgeblich daran beteiligt waren Kristin Löfflad mit einer Serie von neun Punkten und Eva-Maria Schröter, die fünf Kracher ins gegnerische Feld schickte.

Beide FSV-Mannschaften feiern am Ende den Sieg der Ersten

Davon unbeeindruckt spielte der FC Langweid im vierten Satz weiterhin klasse Volleyball. Wieder waren es die guten gegnerischen Angaben, die der Marktoffinger Annahme Probleme bereitete. Im Schlagabtausch ging es hin und her. Mittelangreiferin Stefanie Stimpfle verwandelte die Bälle Punkt für Punkt in dieser wichtigen Spielphase. Mit einem Quäntchen mehr Glück retteten sich die Rieserinnen über die Verlängerung mit 27:25 und sicherten sich den letzten "Dreier" in der Landesliga.

Da auch die Damen II sich ausgelassen über den Sieg ihrer Vereinskolleginnen freuten und die mitgereisten Fans in bester Stimmung waren, heißt es nach nur einem Jahr wieder: Ciao Landesliga, hallo Bayernliga!

FSV Marktoffingen I: Klaus, Stempfle, Fix, L. Müller, Schröter, M. Leberle, A. Leberle, M. Altenburger, Löfflad, T. Stimpfle, S. Stimpfle.

FSV Marktoffingen II: Grübl, Reiber, Grimmeißen, Geiß, Siegert, Wagner, Gerth, J. Altenburger, N. Müller, Streinz, Helmschrott.