Im internen Marktoffinger Duell sind die Rollen klar verteilt

Die beiden Volleyball-Landesliga-Mannschaften des FSV treffen am Sonntag aufeinander. Dabei will die zweite Garde zeigen, was sie kann.

Die eigene Chance nutzen, auch wenn sie verschwindend gering ist: Damit ist das Heimspieltags-Motto der Volleyball-Landesliga-Damen II des FSV Marktoffingen in einem Satz gut zusammengefasst. Dabei ist jedoch zu beachten: Immer dann, wenn die Rollen vor dem Spiel klar verteilt waren, wenn die Spielerinnen den Kopf ausschalteten, dann spielten die Rieserinnen oftmals den besten Volleyball.

Gerade vergangenes Wochenende zeigten sie gegen den aktuellen Tabellendritten TSV München Ost vor allem im ersten Satz ein grandioses Spiel. Dass sie es spielerisch draufhaben, haben sie diese Saison schon oft bewiesen. Dies aber dauerhaft abzurufen gelingt gerade in den heißen Phasen der Spiele noch zu wenig.

FSV Marktoffingen II trifft mit TV Weitnau auf unberechenbaren Gegner

Nun geht es am kommenden Sonntag gegen die eigene Erste und gegen den zwei Tabellenplätze entfernten TV Weitnau. Die Marktoffinger Damen I sind als Tabellenführer haushoher Favorit in diesem Duell. Trotzdem sorgen gerade diese vereinsinternen Spiele oft für Überraschungen. Positiv für alle Fans: Sie können bei jedem Punkt anfeuern oder klatschen, denn auf jeden Fall gewinnt am Ende ein FSV-Team. Mit einem Sieg könnten die Damen I ihre Tabellenführung weiter ausbauen, da der direkte Konkurrent TB München II am Wochenende verloren hat und sich die Marktoffingerinnen wieder einen minimalen Vorsprung erarbeiten konnten.

Als zweiter Gast kommt das Allgäuer Team aus Weitnau ins Ries. Dieses überraschte jüngst mit Siegen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, und auch der ersten Marktoffinger Mannschaft zwangen sie zu einem knappen 3:2. Aber vielleicht liegt darin die große Chance für das Team vom Josef Wizinger und Maresa Lutz. Auf jeden Fall kann man sich in der Marktoffinger Mehrzweckhalle am Sonntag, 25. Februar, ab 13 Uhr auf großen Sport freuen. Und dass die eigene Halle wieder ein Fan-Feuerwerk entfachen kann, ist sich auch Spielerkapitänin Laura Geiß aus der zweiten Mannschaft bewusst: "Es werden zwei großartige Spiele werden und eine klasse Stimmung in der Halle wird uns viel Motivation geben, um zu zeigen, wozu wir als Team imstande sein können."

