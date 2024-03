Kurz vor Saisonende ist in Marktoffingen nochmal Derbytag

Beim Heimspielwochenende stehen die Zweite und die Vierte Mannschaft des FSV im Fokus. Das Kreisliga-Team bekommt es mit Nördlingen und Donauwörth zu tun.

Mit einem Doppelspieltag zu Hause läutet die Volleyballabteilung des FSV Marktoffingen die Endphase der Saison ein. Am Samstag, 9. März, ab 14.30 Uhr, erwartet die FSV-Zweite in der Landesliga den SV Mauerstetten und den MTV Ingolstadt. Am Sonntag kommt es in der Kreisliga zu den Landkreisderbys zwischen der FSV-Vierten, dem TSV Nördlingen I und VSC Donauwörth III.

Der letzte Spieltag in der Landesliga ist für die FSV-Zweite noch einmal ein sehr interessanter. Der Abstieg in die Bezirksliga ist trotz des 3:1-Sieges gegen Weitnau vor zwei Wochen nicht mehr vermeidbar. Trainer Josef Wizinger bezeichnet sein Team „als besten Tabellenletzten seit vielen Jahren“. Dass die Liga diese Saison enorm stark und ausgeglichen besetzt ist, erkennt man auch daran, dass der erste Gegner Mauerstetten als Vorletzter ins Ries kommt. Diese Allgäuer Volleyball-Hochburg muss wahrscheinlich nach vielen glorreichen Jahren gemeinsam mit dem FSV den Gang in die Bezirksliga mitgehen, wenn sie dort nicht gewinnt. Dagegen stellt sich mit dem Tabellenvierten aus Ingolstadt einer der drei starken Aufsteiger, die die Kraftverhältnisse in der Landesliga verändert haben, im zweiten Spiel vor.

Volleyball -Kreisliga: Nördlingen und Donauwörth kommen ins Nordries

Am Sonntag, um 12 Uhr, kommt es in der Kreisliga am vorletzten Spieltag wegen eines komischen Spielplans zum ersten Riesderby der FSV-Vierten gegen die Erste des TSV Nördlingen. Die Gäste spielen als Aufsteiger eine klasse Saison und haben bei zwei Erfolgen immer noch Aufstiegschancen. Das Marktoffinger Nachwuchsteam, in der vorigen Saison Vizemeister, möchte mit einem Sieg noch einmal eng an den TSV heranrücken. Immerhin kommt es in zwei Wochen gleich zum Rückspiel und ein Tausch in der Tabelle wäre möglich. Als Tabellenletzter kommt die Dritte des VSC Donauwörth zu diesem Derbytag nach Marktoffingen. (AZ)

