Volleyball

17:30 Uhr

Zurück an der Spitze: FSV Marktoffingen gewinnt in München

Plus Gegen den TSV München Ost behalten die Rieserinnen die Nerven und gewinnen 3:0. Eine Schwäche der bisherigen Saison wird dabei abgelegt.

Von Antonia Leberle

Der Start in die heiße Phase der Saison ist für die erste Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen geglückt. Mit einem 3:0-Auswärtssieg (25:21/28:26/25:22) gegen den TSV München Ost lösten sie die knifflige Aufgabe und rutschen wieder auf den ersten Tabellenplatz der Landesliga. Vor vielen mitgereisten Fans hatten die FSVlerinnen nur im zweiten Satz wirklich Mühe, ansonsten bestach das Wizinger/Stadali/Wachsmann-Team durch eine seriöse Mannschaftsleistung.

Auswärtsspieltage liegen den Rieserinnen wohl besonders in dieser Saison. Noch kein Spiel haben sie bisher als Gäste verloren. Zwar mussten sie in München auf Eva-Maria Schröter als wichtige Angreiferin verzichten, dafür war Lisa Müller nach ihrer Oberschenkelzerrung wieder genesen und ersetzte Schröter auf der Diagonalposition bestens. Da auch alle anderen Spielerinnen hellwach ins Match starteten, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine starke Anfangsphase auf beiden Seiten. Gerade Milena Leberle und Kristin Löfflad verschmolzen mit Zuspielerin Jenny Stempfle zu einer starken Einheit am Netz. Als Lisa Müller vier Aufschläge durchbrachte und erstmals ihre Mannschaft in Führung brachte, waren die Rieserinnen entschlossen, den Deckel auf den ersten Satz zu machen und gewannen diesen mit 25:21.

