Marktoffingerinnen wollen vor eigenem Publikum den Titel holen

Die FSV-Volleyballerinnen können am Samstag vorzeitig Landesliga-Meister werden, doch die Aufgabe ist schwer. Womit der Spieltag endet, steht aber schon fest.

Für die Volleyball-Damen I des FSV Marktoffingen steht am kommenden Samstag nicht nur der letzte Heimspieltag auf dem Programm. Wenn alles optimal für die Rieserinnen läuft, können sie Samstagabend die vorzeitige Meisterschaft in der Landesliga bejubeln. Nach einer gut zweiwöchigen Verschnaufpause freuen sich die Marktoffingerinnen umso mehr, sich wieder in heimischer Halle ihren Fans präsentieren zu dürfen. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern soll ein letztes Mal in dieser Saison Volleyball vom Feinsten geboten werden.

Zu Gast sind der SV Mauerstetten und der Dauerrivale der Damen I, der TB München II. Mit aktuell einem Spiel und einem Punkt mehr stehen die Hauptstädterinnen auf Platz eins in der Tabelle, dicht gefolgt vom FSV. Marktoffingen könnte bei zwei Siegen und einer maximalen Ausbeute von sechs Punkten wieder auf den Spitzenplatz klettern und wäre dann auch nicht mehr von diesem zu verdrängen. Das dritte Team im Bunde wird der SV Mauerstetten sein. Zwar steht das Team aus der Volleyballhochburg im Allgäu auf dem vorletzten Platz, allerdings darf das Team um das Trainergespann Wizinger/Stadali/Wachsmann die junge Mannschaft nicht unterschätzen, denn oft sind es die vermeintlich "einfachen" Spiele, die am Ende den Unterschied ausmachen.

FSV Marktoffingen: Volleyballerinnen feiern Saisonabschluss mit den Fans

"Dass wir nun daheim, vor eigenem Publikum, bereits vorzeitig den Titel holen können, ist für uns natürlich etwas sehr Besonderes", freut sich Kapitänin Krisitin Löfflad auf die zwei Partien. Nach der Durststrecke im Vorjahr haben die FSV-Damen diese Saison bewiesen, dass sie eigentlich in die höhere Bayernliga gehören. Trotzdem wird der Wiederaufstieg kein Selbstläufer. Der nötige Ehrgeiz, beide Spiele gewinnen zu wollen, ist da, macht Löfflad stellvertretend für ihr Team deutlich. Die Mannschaft ist im Laufe der Saison nicht nur sportlich zusammengewachsen, sondern hat auch an ihrer mentalen Stärke gearbeitet.

Beste Voraussetzungen also für den letzten Heimspiel-Kracher in Marktoffingen. Spielbeginn ist wie immer um 14.30 Uhr. Als kleine Überraschung haben sich die FSV-Damen für die Fans zum Abschluss eine Überraschung einfallen lassen. Denn egal wie der Spieltag am Ende ausgeht: Gemeinsam mit der Volleyball-Familie eine gute Zeit zu haben, gehört in Marktoffingen zum Pflichtprogramm.

Lesen Sie dazu auch