Sie sind schwäbischer Vizemeister

U16-Mädchen des FSV Marktoffingen müssen nur Mauerstetten den Vortritt lassen.

Mit einem schönen Erfolg kehrten die U16-Mädchen des FSV Marktoffingen am Sonntag aus Sonthofen zurück. Bei der schwäbischen Meisterschaft wurden sie hinter Mauerstetten Zweiter und qualifizierten sich für die südbayerischen Titelkämpfe.

Nach einigen Absagen trat ein Fünferfeld nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ zur Meisterschaft an. Gegen die erst im Neuaufbau befindlichen Mannschaften aus Nördlingen und Pfuhl leisteten sich die drei Großen Sonthofen, Mauerstetten und Marktoffingen keinen Ausrutscher und gewannen ihre Spiele auch nach Ballpunkten deutlich mit 2:0. Damit musste die Entscheidung in den Duellen der Favoriten fallen. Die FSV-Mädchen gerieten nach einer 0:2-Niederlage gegen Mauer-stetten ins Hintertreffen. Obwohl die Leistungen stimmten, war Mauerstetten in der Effektivität beim Sammeln von Punkten klar besser.

Der Meister leistet den Rieserinnen Schützenhilfe

Mit unbändigem Siegeswillen nutzten sie aber ihre letzte Chance gegen Gastgeber Sonthofen. In einem um jeden Punkt umkämpften Spiel (25:23, 24:26) gelangen ihnen im Tiebreak die „big points“ zum 15:12. Abschließend erhielten sie von Mauerstetten noch Schützenhilfe, weil diese in einem ebenfalls sehr umkämpften Spiel Sonthofen mit 2:0 besiegten. (jw)