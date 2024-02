Volleyball beim FSV Marktoffingen: Beide Teams haben etwas zu feiern

Plus Volleyball-Landesliga: Während im internen FSV-Duell die Erste standesgemäß siegt, kann die Zweite wenig später gegen Weitnau endlich wieder jubeln.

Die zweite Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen hat ihrem Publikum vergangenes Wochenende großes Kino geboten. Gegen die eigene erste Garde präsentierten sich die Wizinger/Lutz-Schützlinge als ebenbürtiger Gegner. Trotz einer 0:3-Niederlage wiederholten sie ihre starke Leistung im Anschluss gegen den Tabellennachbarn TV Weitnau und fertigten die Allgäuerinnen mit einem 3:1 ab.

Im ersten Spiel des Tages hieß es Tabellenführer gegen Tabellenletzter, FSV Marktoffingen I gegen FSV Marktoffingen II. Für Außenstehende klingt das nach einer eindeutigen Angelegenheit, für FSV-Fans aber nach einem spannenden Spiel. Und das Match begann auch dementsprechend: Die FSV-Zweite präsentierte sich in einer vollen Marktoffinger Mehrzweckhalle nicht als Kellerkind. Gerade die langgezogenen Aufschläge von Nicole Müller und Lina Bachmann setzten die erste Mannschaft unter Druck. Bis zum 19:21 hielten die Damen II auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter mit, dann legten die Damen I eine Schippe drauf und sicherten sich mit 25:21 den ersten Satzgewinn.