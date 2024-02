Volleyball

Volleyball-Spektakel statt Narrenfest in Marktoffingen

Ein sehenswertes Spektakel boten die Marktoffinger Volleyballerinnen (in Blau-Schwarz) am Wochenende bei den Spielen gegen Türkheim und Weitnau.

Plus Aus dem Doppelspieltag kommen die Marktoffinger Volleyballerinnen mit einem Sieg gegen Weitnau heraus. Gegen Türkheim gibt es trotz großem Kampf nur einen Punkt.

Was für ein Spektakel am Faschingswochenende, das die Marktoffinger Volleyballdamen ihren Fans am Samstag in heimischer Halle geboten haben. Die zahlreich anwesenden „Narren-Muffel“ kamen bei zwei Fünf-Satz-Spielen gegen SVS Türkheim und TV Weitnau voll auf ihre Kosten und belohnten selbst nach einer knappen Niederlage im zweiten Spiel ihre Mannschaft mit stehenden Ovationen.

Das erste Spiel des Tages begann gegen die Weitnauer Mannschaft aus dem Oberallgäu. Das Team, das nach der Hinrunde tief im Tabellenkeller steckte, hatte sich in der Rückrunde gefangen. Mit dementsprechende großem Selbstbewusstsein starteten die Gäste ins Spiel. Angefeuert von ihren eigenen Anhängern, begannen auch die FSV-Damen sofort mit Vollgas. Kein Team konnte sich einen Vorsprung erspielen, bis zum 23:23 forderten sich beide Teams, mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Knapp retteten sie sich zum ersten Satzgewinn – ärgerlich für den FSV.

