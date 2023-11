Volleyball

Volleyballerinnen stehen weiter auf Platz eins in der Landesliga

Plus Volleyball Landesliga: Die erste Mannschaft der Marktoffingerinnen legt dieses Mal schon zum Start gut los. Die FSV-Zweite macht es dagegen noch einmal unnötig spannend.

Von Antonia Leberle

Die Siegesserie der ersten Volleyballmannschaft von Marktoffingen hat auch gegen den TV Weitnau gehalten. Die Rieserinnen gewannen ihr sechstes Auswärtsspiel in dieser Saison und stehen mit weißer Weste nach wie vor auf dem ersten Platz in der Landesliga. Auch die zweite Mannschaft bewies Moral und Kampfgeist und sicherte sich mit einem 3:2, ebenfalls gegen Weitnau, die nächsten Punkte. Ein überaus erfolgreiches Wochenende also für beide Landesliga-Teams. Bis ins zwei Stunden entfernte Weitnau mussten 19 Spielerinnen und Betreuer vergangenen Samstag reisen. Die Pflichtaufgabe der Damen I hieß natürlich, die Tabellenspitze weiter innezuhalten.

Coach Sebastian Stadali bilanziert: „Ein schönes Gefühl, bisher noch nicht einmal verloren zu haben. Ich denke, wir waren heute in allen Elementen einen Tick besser als der Gegner. Wir haben aus dem letzten Spiel gegen die bis dahin punktgleichen Münchner viel Selbstbewusstsein mitgenommen und haben druckvoll aufgeschlagen." Die Eckpunkte des Spiels seien eine überragende Annahme und ein variables Angriffsspiel gewesen.

