Zweite Mannschaft der Marktoffingerinnen bleibt glücklos

Im zwölften Saisonspiel muss die FSV-Zweite die elfte Niederlage hinnehmen. Trotz streckenweise guter Leistung unterliegt das Team dem TSV München Ost mit 0:3.

Für die Volleyball-Damen II des FSV Marktoffingen, die am vergangenen Sonntag wie auch die Erste gegen die Mannschaft des TSV München Ost antreten mussten, gab es nach einem starken ersten Satz (24:26) eine weitere Niederlage. Damit verharrt die Zweite weiter auf dem letzten Platz der Landesliga.

Für die zweite Mannschaft verläuft die Saison bisher alles andere als optimal. Trotz guter Spiele schaffen sie es aktuell nicht, die "Big Points" zu erzielen und so Spiele oder zumindest Sätze zu gewinnen. Gegen die Gegner aus München starte das Wizinger-Team aggressiv am Aufschlag und ging durch zwei Fünfer-Serien von Madeleine Gerth und Laura Siegert auch schnell in Führung. Da der Gastgeber aber zumindest einen Sieg an seinem Heimspieltag erzielen wollten, steigerten sie sich extrem in allen Spielelementen und holten bis zum Gleichstand von 21:21 auf. Nervenaufreibend ging es Punkt für Punkt hin und her. Beim 24:24 fehlte Marktoffingen II das nötige Quäntchen Glück, um den Sack zuzumachen.

Volleyball-Landesliga: Starker Kampf der Marktoffinger Zweiten

Enttäuscht wechselte man die Seiten, ließ aber keinesfalls locker und bestach mit einer stark aufspielenden Angriffsriege am Netz durch Laura Geiß und Anna Lisa Wagner. Der große Kampf wurde jedoch abermals, nicht belohnt und nach weiteren 25 Minuten war man schon mit 0:2 nach Sätzen im Rückstand. Mental und noch voll motiviert wollte Marktoffingen II im dritten Satz noch ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen. Bis zum ersten Drittel des Satzes hielt das Team auch noch gut mit, dann folgte aber ein Einbruch nach einer starken Aufschlagserie der Münchnerinnen, welche die Gäste einfach nicht in den Griff bekamen.

So gaben sie auch diesen Satz und folglich das Spiel mit 0:3 Sätzen ab. Trotzdem positiv zu vermelden bleibt jedoch: Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut und auch wenn sie momentan auf dem letzten Platz in der Tabelle stehen, präsentieren sie sich spielerisch nicht als Kellerkinder.

Lesen Sie dazu auch