Schützen aus Oettingen und Wechingen kassieren Niederlagen

Plus Für Oettingens Bezirksoberliga-Schützen beginnt das Jahr mit einer 1:4-Niederlage. Der Bezirksliga-Wettkampf der Wechinger geht wegen nur zwei Ringen verloren.

Das neue Jahr in der Luftgewehr-Bezirksoberliga hat für die königlich privilegierten Oettinger mit einem hoffnungslosen Duell gegen den Tabellenführer aus Haunsheim begonnen. In der Bezirksliga startete die Rückrunde mit einem Wettkampf auf Augenhöhe zwischen den Wörnitzschützen Wechingen und den Kösinger Hubertusschützen.