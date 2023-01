Wemding

08:30 Uhr

Holzkirchen dominiert den Rieser Hallenfußball

Plus Dem SV Holzkirchen macht in der Halle niemand etwas vor, die Mannschaft gewinnt in Wemding ihr zweites Hallenfußballturnier in diesem Winter.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Zum dritten Mal hat der SV Holzkirchen das Mitternachtsturnier des TSV Wemding gewonnen, das vor vollem Haus in der Stadthalle stattgefunden hat. Im Endspiel besiegte der SVH den Lokalmatador TSV Wemding mit 2:1. Es ist der zweite Turniersieg der Rieser in dieser Hallensaison, erst im Dezember gewann der SVH die Futsal-Kreismeisterschaft in Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen