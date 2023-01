Wemding

vor 33 Min.

Nördlinger U19 gewinnt Teil eins des Wemdinger Mitternachtsturniers

Plus Die Jungspunde des TSV Nördlingen setzen sich in der Wemdinger Stadthalle zu später Stunde durch. Im Finale fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Nach drei Jahren war endlich wieder Hallenfußball in der Stadthalle Wemding zu sehen. Alle Sitzplätze waren belegt, als das Mitternachtsturnier der eher klassenniedrigeren Mannschaften angepfiffen wurde. Nach 18 Spielen und etwas mehr als fünf Stunden Hallenfußball mit Rundum-Bande stand der Sieger fest: Die U19-Junioren des TSV Nördlingen spielten den besten Hallenfußball und besiegten im Finale den Kreisligisten SpVgg Riedlingen mit 5:2 (2:2) nach Verlängerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen