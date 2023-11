Steinhart

12:00 Uhr

Aussterbende Vereine: Wie es für die Veteranenvereine immer schwerer wird

Noch versammeln sich in Lehmingen am Volkstrauertag die aktiven Vereine am Kriegerdenkmal, unter ihnen auch der Soldaten- und Kameradenverein.

Plus In unserer Serie blicken wir auf aufgelöste Vereine wie den Kameraden- und Kriegerverein Steinhart. Jene Vereine hatten im Laufe der Zeit immer wieder Probleme.

Von Herbert Dettweiler Artikel anhören Shape

Vereine halten Orte zusammen, doch viele von ihnen haben sich im Laufe der Zeit auch aufgelöst. In unserer Serie nehmen wir solche Vereine in den Blick, etwa den Kameraden- und Kriegerverein Steinhart. Der hatte Ende der 1990er-Jahre noch ein großes Jubiläum gefeiert.

In Deutschland gibt es seit 1945 schon über 75 Jahre dauerhaften Frieden: Mit der Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO im Mai 1955 verpflichtete man sich, auch Verteidigungsaufgaben zu übernehmen. Dafür benötigte die BRD eine Armee und so verabschiedete der Bundestag im Juli 1956 das Wehrpflichtgesetz. Nur ein Jahr später zogen die ersten 10.000 Wehrpflichtigen in die Kasernen ein. 1977 erreichte die Zahl der westdeutschen Wehrdienstleistenden mit 250.000 ihren Höchststand, im Jahr 2008 lag sie nur noch bei 60.000. Diese Entwicklung hatte natürlich auch Auswirkungen auf all die Veteranen- und Kriegervereine landauf, landab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen