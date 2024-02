Nördlingen

06:10 Uhr

SPD-Antrag: Nach diesen Frauen sollen Nördlingens Straßen benannt werden

Die Maria-Holl-Straße in Nördlingen ist eine von zwei Straßen, die nach Frauen benannt wurden.

Plus Im Stadtrat wird über Namen für neue Nördlinger Straßen diskutiert. Warum die SPD mehr weibliche Straßennamen fordert und welche Persönlichkeiten infrage kämen.

Von Nicolas Friese

Ein komplettes Stadtviertel könne man mit den Namen füllen, erläutert der Nördlinger Stadtarchivar Johannes Moosdiele-Hitzler im Gespräch, bevor er zehn bis 15 Namen aufsagt. Er spricht von Frauen, die einen Bezug zu Nördlingen haben und als Namensgeberinnen für eine Straße in der Riesmetropole infrage kämen. Denn: Die Nördlinger SPD-Stadtratsfraktion hat einen Antrag gestellt, in dem sie die Benennung von Nördlinger Straßen nach weiblichen Persönlichkeiten mit Nördlingen-Bezug fordert.

Gabriele Fograscher ist die SPD-Fraktionsvorsitzende. Sie sagt, Anlass für den Antrag sei der Internationale Frauentag am 8. März. Es sei ihr und mehreren anderen Fraktionskollegen aufgefallen, dass es nur sehr wenige Straßen in Nördlingen gebe, die nach Frauen benannt wurden. Um genau zu sein, sind es zwei: die Maria-Holl-Straße und die Maria-Penn-Straße. Ein Blick ins Internet verrät, dass es im Nördlinger Postleitzahl-Gebiet (86720) 433 Straßen gibt, von denen etwa 70 nach männlichen Persönlichkeiten benannt wurden. Übrig bleiben die Straßen, die, wie "Am Bach" zum Beispiel, nach verschiedenen Orten, Gebirgsketten, Flüssen oder Gegenständen benannt wurden.

