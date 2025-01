Körperliche Auseinandersetzung in Obdachlosenunterkunft

Am Freitagabend kam es gegen 19.45 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in Nördlingen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt .Der Mann suchte im Anschluss die Polizeiinspektion Nördlingen auf, wo er die Beamten beleidigte, bedrohte und lautstark herumschrie. Da er sich nicht beruhigen ließ, ordnete die Polizei eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik an. (AZ)

