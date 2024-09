Kulturfestival, Sporttag, Musik: Das sind unsere Veranstaltungstipps

Sehr viele Veranstaltungen gibt es am kommenden Wochenende im Landkreis Donau-Ries. Zur Wahl steht ein buntes Programm aus Kultur, Kunst, Musik und Sport, des World Cleanup Days oder dem Donauwörther Sporttag. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 20. bis 22. September.

Für Konzert-, Bühnen- und Kinobegeisterte

· Konzerte und Musik: Der Doubles Starclub, Donauwörth, öffnet diesen Freitag ab 21 Uhr wieder seine Bühne mit der „Open Stage“. Am Samstag zur gleichen Zeit tritt Coldheart auf. In Druisheim in der St. Vituskirche findet am Sonntag um 18 Uhr ein Kirchenkonzert statt. Das Trio Klangspektrum sorgt für „Große Gefühle“. Der Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger und seine Musiker kommen am Samstag um 19 Uhr in die St. Jakobskirche nach Oettingen. Der Titel des Konzertes „Atem-Klang der Seele“.

· Bühne: In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim treten Freitag um 20 Uhr HarpaNera mit „Eine musikalische Voyage um die Welt“ auf. Im Harburger Gasthaus zum Straußen findet am Freitag um 19 Uhr das Krimidinner „Applaus für eine Leiche“ statt. Das Kulturforum Nördlingen veranstaltet im Reimlinger Kulturstadl am Freitag um 20 Uhr Talk und Musik – mit Sven Faller und Bernd Lhotzky.

Kunst und Kultur:

· Das 24-Stunden-Kulturfestival „Rundum Kultur“ lockt dieses Wochenende nach Nördlingen. 24 Stunden lang wird in der Nördlinger Altstadt ein vielfältiges Programm mit über 200 Kulturschaffenden aus nah und fern geschaffen. Los geht es am Samstag um 8 Uhr. Ende ist Sonntag um 20 Uhr.

· Am Samstag findet im Kunstmuseum Wemding der Jugendcool-Tourtag statt. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren haben die Möglichkeit in den von drei Künstlern eingerichteten Open-House-Werkstätten kreativ zu werken, auszuprobieren und sich auszutauschen.

Feste und Veranstaltungen

· In Schweinspoint in der Diepoldhalle findet am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr das Herbstfest statt. Besucher:innen dürfen sich auf Voltigiervorführungen, Bewegungskünstler, Kindertanzschule, Line Dance, Spiele, Führungen, Vorträge und vieles mehr freuen.

· Das Donauwörther Freibad am Schellenberg feiert sein Saisonende. Samstag von 9 bis 19 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr herrscht noch Badebetrieb. Am Sonntag ab 12 können sich Besucher:innen dann auf die jährlich Modelbootschau freuen.

· Im Stauferpark in Donauwörth findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr der Familienerlebnistag, der Donauwörther Sporttag, statt. 20 Vereine und Organisationen präsentieren sich, viele Sportarten können ausprobiert werden.

·Zum „World Cleanup Day“ startet die Transition Town Donauwörth am Samstag um 10 Uhr eine Müllsammelaktion. Treffpunkt ist am Rathaus. Bitte Handschuhe, Eimer und gegebenenfalls Greifzange mitbringen.