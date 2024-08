Trickdiebe erbeuten mehrere hundert Euro aus Wohnhaus

Trickdiebe haben am Montagmittag aus einem Wohnhaus im Torweg in Schweindorf Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet. Gegen 12.15 Uhr klingelte ein Mann zusammen mit einer Frau und einem Kind bei einem Senior und übergab ihm einen Zettel. Da der Mann den Zettel nicht lesen konnte, ging er nach drinnen zu seiner Tochter. Währenddessen begaben sich wohl die Diebe unbemerkt ins Haus und entwendeten Bargeld, das sie dort gefunden hatten. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall und die Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen. (AZ)

