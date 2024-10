KTV Ries behält in dramatischem Derby die Nerven

In einem hochspannenden Derby behielten die Turner des KTV Ries die Nerven und gewannen mit 36:33 gegen den TSV Buttenwiesen. Die Rieser holten damit den dritten Saisonsieg und kämpfen wieder um die Podestplätze in der 2. Bundesliga Süd mit.

Mehr Spannung als am Samstagabend in der bestens gefüllten Hermann-Keßler-Halle können sich Turn-Fans für ein Derby eigentlich nicht erhoffen. In einer von Beginn an heiß umkämpften Begegnung gegen die Turner aus Buttenwiesen, in welcher vor allem in der zweiten Hälfte die Führung fast schon im Minutentakt wechselte, blieb die Mannschaft von Trainer Fabian Wolf nervenstark und fokussiert und holte sich mit dem letzten Duell des Abends den Sieg.

KTV Ries verliert die ersten beiden Geräte

Ein etwas verhaltener Start am Boden brachte die Hausherren in Rückstand. Trieb und Kuhn verloren die Auftaktduelle mit zwei und vier Punkten. König und Kashiwagi konnten dann aber in ihren Duellen jeweils punkten und sicherten dem Team damit zwei und drei Scores. Somit ging das erste Gerät mit 5:6 verloren und man lag erst einmal zurück. Henning, erster Starter der Nördlinger am Pauschenpferd, rang seinem Kontrahenten ein Remis ab, während Leonhardt in der zweiten Paarung nach einem ungeplanten Abgang fünf Scores abgeben musste. Diese machte Sarrugerio wieder wett und holte mit seiner Weltklasse-Übung selbst gegen den Gastturner des TSV noch fünf Scorepoints. Aber die Gäste hatten noch ein Ass im Ärmel und so musste auch König nochmals fünf Punkte abgeben, was dazu führte, dass das Pauschenpferd mit 5:10 ebenfalls verloren ging und der KTV nun schon mit 10:16 in Rückstand lag.

Dies schien nun wie ein Weckruf gewesen zu sein, denn ab hier drehte der KTV auf und kämpfte sich sukzessive zurück. Mit einem 9:4 kam das Team vor der Pause bis auf einen Punkt heran. Trieb musste noch vier Scorer abgeben, aber Henning und Sarrugerio holten dann vier und fünf Punkte. Kuhn erzielte mit einer blitzsauberen Übung ein Remis und es ging mit 19:20 in die Halbzeit.

Showdown am Reck

In der zweiten Hälfte wurde mit 5:4 auch direkt der Sprung gewonnen. Kashiwagi und Kuhn holten drei und zwei Punkte. Trieb und Engelbrecht mussten jeweils zwei abgeben und stellten damit den Ausgleich vor Barren her, welcher in einem 5:5 endete. Henning und Kuhn forderten die starken Turner und mussten folglich vier und einen Punkt abtreten. Dies holten Trieb und Sarrugerio aber wieder rein und erkämpften zwei und drei Scores. 29:29 stand es somit nach fünf Geräten und damit lief alles auf einen Showdown am Reck hinaus.

Kashiwagi holte im Duell der Gastturner ein Remis. Henning weitere drei Punkte und damit die Führung. Diese ging aber in Triebs Duell direkt wieder verloren, denn er musste seinem Gegner vier Punkte überlassen und somit lagen die Gäste aus dem Zusamtal vor dem abschließenden Duell mit einem Scorepunkt in Führung. Und rein vom Papier her lagen nun die Quoten für den Sieg deutlich bei ihnen. Der KTV schickte Gustav Kern ins Rennen, der seinen ersten Einsatz hatte, aber sehr souverän durchturnte. Das Reaser Team konnte nun nur noch abwarten. Buttenwiesens Turner startete ebenfalls sehr gut, erlaubte sich dann aber einen Fehler, welcher dazu führte, dass der KTV das letzte Duell des Abends mit vier Scorepoints gewann und damit auch das Derby. 36:33 lautete der Endstand, welcher lautstark von den Fans und der Mannschaft gefeiert wurde. Die Rieser schlugen damit den Favoriten und bewiesen Willensstärke. Nächste Woche soll dann beim VfL Kirchheim Saisonsieg Nummer vier gefeiert werden.