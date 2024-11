Ukrainisches Kulturzentrum Donau-Ries bekommt Integrationspreis

Der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Karl Straub, MdL und die Regierungspräsidentin Barbara Schretter haben im Rokokosaal der Regierung von Schwaben Integrationspreise verliehen, um gelungene Beispiele für erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Gesellschaft zu würdigen. Laut einer Mitteilung soll mit den Preisen das ehrenamtliche Engagement ausgezeichnet werden, das oftmals im Verborgenen und ohne große Öffentlichkeitswirkung erfolgt. Die Preise werden bereits zum 17. Mal verliehen.

„Sie alle leben mit Ihrem großen Einsatz und leidenschaftlichem Engagement Integration und helfen auf die vielfältigste Art und Weise dabei mit, dass Menschen aus fernen Ländern Teil unserer Gesellschaft werden und damit auch unsere Werte teilen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich“, gratulierte die Regierungspräsidentin den Preisträgern. Darunter war auch das Ukrainische Kulturzentrum Donau-Ries.

Das Kulturzentrum setzt sich zum Ziel, ukrainischen Geflüchteten bei der Integration in ihre neue Heimat zu helfen und gleichzeitig die ukrainische Kultur zu bewahren und zu fördern. Es trage zur kulturellen Vielfalt bei, indem es ukrainische Kulturgüter präsentiert und an verschiedenen Veranstaltungen teilnimmt. Das Kulturzentrum verstehe Integration nicht als einseitigen Anpassungsprozess an die deutsche Kultur, sondern schafft durch seine Aktivitäten transkulturelle Räume, wie es in der Mitteilung heißt. Dadurch fördere es den interkulturellen Austausch und sei ein lebendiger, aktiver Teil der Gesellschaft geworden. (AZ)