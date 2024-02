Nördlingen

18:00 Uhr

Wildunfälle und E-Bike-Verletzte stechen aus Polizeistatistik heraus

Plus Die Zahl der Unfälle im Ries bleibt konstant. Der Nördlinger Polizeichef Schröter betreibt Ursachenforschung und zieht an manchen Stellen ein erfreuliches Fazit.

Von Nicolas Friese

Die Zahl der Unfälle ist im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion (PI) Nördlingen im vergangenen Jahr konstant geblieben. Wie aus einer kürzlich veröffentlichten Statistik der Nördlinger Polizei hervorgeht, kam es 2023 im Dienstbereich der PI Nördlingen zu 1575 Unfällen. Somit sinkt die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr um zwei Unfälle. In einem Bereich sind die Zahlen jedoch signifikant gestiegen.

Die PI Nördlingen berichtet von zwei Verkehrstoten aus 2023. Nördlingens Polizeichef Adreas Schröter sagt: "Der tödliche Motorradunfall in Ederheim und ein verunglückter Radfahrer waren die einzigen beiden." Zudem mussten die Beamten in 42 Unfällen feststellen, dass der Verursacher mit nicht angepasster oder erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Jahr davor war dies 46-mal der Fall. Laut der Statistik wurden hierbei 23 Personen leicht verletzt. Die Nördlinger Polizei registrierte im vergangenen Jahr zudem 46 Unfälle, an denen motorisierte Zweiradfahrer beteiligt waren. Dabei wurden 22 Fahrer und Mitfahrer verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen