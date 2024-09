Kollision bei Ehringen: Landwirtschaftliches Gespann und Pkw stoßen zusammen

Bei Ehringen hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße vom Kreisverkehr in Richtung Ehringen unterwegs. Er wollte nach links in den Feldweg abbiegen und ließ den hinter ihm fahrenden Autofahrer vorbei. Als der 45-Jährige dann abbog, übersah er, dass hinter dem Wagen ein weiteres Auto fuhr und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

