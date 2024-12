Autofahrerin fährt Radfahrerin an

Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin sind am Donnerstag in Nördlingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht fuhr die 60-jährige Radfahrerin gegen 17.35 auf dem Radweg stadteinwärts. An der Hofer Straße überquerte sie diese bei Grün zeigender Ampel. Die 57-jährig Autofahrerin befuhr die Hofer Straße und wollte nach links in die Nürnberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie die querende Radfahrerin. Diese stürzte beim Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. (AZ)

