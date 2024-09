Polizei sucht Zeugen: Wer hat diese Unfälle beobachtet?

Die Nördlinger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten. Im ersten Fall wird nach einem Rollerfahrer gesucht, der am Freitag, gegen 13.15 Uhr, auf ein Auto aufgefahren ist. Nach Angaben der Beamten war eine Autofahrerin in der Herrengasse unterwegs und wollte in den Parkplatz eines Orthopädiegeschäfts einbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Rollerfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. An dem roten Citroen wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zwischen dem vergangenen Dienstag und dem vergangenen Donnerstag wurde ein in der Löpsinger Straße, vor dem Ladengeschäft „Insektenschutz Hilkert“, geparkter Pkw im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. (AZ)