Unfallflucht: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein Unbekannter hat am Dienstag das Auto eines 56-jährigen Mannes beschädigt und den Unfallort in Oettingen verlassen. Der graue Dacia Logan war der Polizei zufolge auf dem Freibadparkplatz Schießwasern geparkt. Zwischen 13.45 und 16.45 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Dacia an der Heckstoßstange und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)