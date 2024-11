Erst gegen Auto, dann gegen Schild gefahren: Polizei sucht Unbekannten

Eine bisher unbekannte Person ist am Sonntag in der Nacht laut Polizeibericht in Schmähingen auf einen geparkten Pkw und im Anschluss gegen ein Straßenschild gefahren. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Osterbrunnen. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)

