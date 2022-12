26-Jährige missachtet Vorfahrt auf Kreuzung bei Unterschneidheim

Bei Unterschneidheim kommt es am Dienstag zu einem Unfall, weil eine Autofahrerin die Vorfahrtsregelung missachtet.

Eine 26-jährige Autofahrerin hat am Dienstag bei Unterschneidheim einen Unfall verursacht. Sie befuhr gegen 11 Uhr die Straße Ziegelhütte in Richtung Nordhäuser Straße. An der Kreuzung zur Nordhäuser Straße übersah sie laut Polizei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Autofahrerin, sodass es zum Unfall kam. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.